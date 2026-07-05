Подорожчання продуктів в Одесі найбільш помітне у молочній категорії.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксують у щоденній динаміці споживчого кошика на тлі змін роздрібних прайсів у торговельних мережах та коливань середніх показників у червні-липні 2026 року, передає Politeka.

Аналітичні дані демонструють неоднорідний рух вартості базових позицій харчування. У різних категоріях зафіксовано як поступове зростання, так і різкі денні коливання залежно від постачальників і форматів магазинів.

У хлібобулочному сегменті батон «Київський Нарізний» (500 г) має середній рівень 39,93 грн. У березні показник становив 38,84 грн, що свідчить про помірне підвищення. Денні значення змінювалися в діапазоні від 39,03 до 40,46 грн, що відображає нестабільність оновлення цінників у ритейлі.

У молочній групі сметана «Простонаше» 20% (340 г) показує більш виражену динаміку. Середня вартість піднялася до 67,83 грн проти 56,91 грн попереднього місяця. Розрив між торговими мережами сягає понад 8 грн, що формує різну доступність товару для споживачів.

Рибний сегмент демонструє змішану картину. Короп патраний (1 кг) має середній рівень 287,00 грн проти 275,00 грн раніше. У різних мережах фіксується значний розкид — від 229,00 до 345,00 грн, що залежить від логістики та партій поставок.

Подорожчання продуктів в Одесі найбільш помітне у молочній категорії, тоді як рибна та хлібна групи показують помірні коливання без різких стрибків.

Фахівці ринку відзначають, що нерівномірне оновлення цін у торгових мережах та різниця між постачаннями формують додатковий тиск на споживчі витрати населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.