Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області пояснюють необхідністю оптимізації витрат і модернізації системи вивезення відходів.

У Дрогобичі оголошено про зміни у сфері поводження з відходами, які пов’язують із загальним процесом, що охоплює підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області, та нові правила оплати вивезення сміття з 1 травня, передає Politeka.

Про це повідомляє департамент міського господарства міської ради, наголошуючи на оновленому підході до розрахунків і умов співпраці з мешканцями.

Для приватного сектору вводяться вимоги щодо роздільного збору. Споживачам пропонують використовувати два контейнери об’ємом 120 літрів або спеціальні пакети для сортування. Це має впорядкувати систему збору та вплинути на кінцеву вартість послуги.

Щоб оформити договір, необхідно підготувати пакет паперів: паспорт, ідентифікаційний код, документ на житло (купівля, оренда або спадщина), а також довідку про склад родини. Звернення приймають у КП «Комунальник» на вул. Пилипа Орлика, 15 або в Дія Центрі на вул. Бориславській.

Для багатоквартирних будинків діє окрема процедура. ОСББ або управителі мають подати заявку до департаменту міського господарства на облаштування закритих контейнерних майданчиків у межах програми співфінансування. Після цього укладається договір із комунальним підприємством на вивезення відсортованих відходів.

Пакет документів для мешканців багатоповерхівок аналогічний до приватного сектору, що дозволяє уніфікувати процес оформлення.

У міській адміністрації зазначають, що нові правила мають стимулювати сортування та раціональніше користування послугою. Водночас саме підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області пояснюють необхідністю оптимізації витрат і модернізації системи вивезення відходів.

Для консультацій мешканцям доступні телефони гарячої лінії та електронна пошта КП «Комунальник».

