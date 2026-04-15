Повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области объясняют необходимостью оптимизации расходов и модернизации системы вывоза отходов.

В Дрогобыче объявлено об изменениях в сфере обращения с отходами, которые связывают с общим процессом, охватывающим повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области, и новые правила оплаты вывоза мусора с 1 мая, передает Politeka.

Об этом сообщает департамент городского хозяйства городского совета, отмечая обновленный подход к расчетам и условиям сотрудничества с жителями.

Для частного сектора вводятся требования по раздельному сбору. Потребителям предлагают использовать два контейнера объемом 120 литров или специальные пакеты для сортировки. Это должно упорядочить систему сбора и повлиять на конечную стоимость услуги.

Для оформления договора необходимо подготовить пакет бумаг: паспорт, идентификационный код, документ на жилье (покупка, аренда или наследство), а также справку о составе семьи. Обращение принимают в КП «Коммунальщик» на ул. Пилипа Орлика, 15 или в Действие Центре на ул. Бориславской.

Для многоквартирных домов действует отдельная процедура. ОСМД или управляющие должны подать заявку в департамент городского хозяйства на обустройство закрытых контейнерных площадок в рамках программы софинансирования. После этого заключается договор с коммунальным предприятием на вывоз отсортированных отходов.

Пакет документов для жильцов многоэтажек аналогичен частному сектору, что позволяет унифицировать процесс оформления.

В городской администрации отмечают, что новые правила должны стимулировать сортировку и более рациональное пользование услугой. В то же время, именно повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области объясняют необходимостью оптимизации расходов и модернизации системы вывоза отходов.

Для консультаций жителям доступны телефоны горячей линии и электронная почта КП «Коммунальщик».

