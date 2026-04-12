Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області вже стало реальністю, передає Politeka.

У місті Коломия вдруге за кілька місяців зросла вартість поїздки у міських автобусах. Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області торкнулося дорослих пасажирів, для яких квиток тепер коштує 20 гривень.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 8 квітня. Для дітей шкільного віку встановлено тариф 10 гривень. Пільгові категорії залишаються з правом безкоштовного користування транспортом за спеціальними талонами, що надає міська рада.

Як пояснюють у виконкомі, підвищення пов’язане зі зростанням витрат перевізників на оплату праці водіїв, комунальні послуги та технічне обслуговування автобусів.

Це вже друге підвищення тарифів з початку 2026 року. У січні квиток для дорослих підняли з 10 до 15 гривень, а тепер відбулося чергове підвищення до 20 гривень.

Міська влада наголошує, що зміна тарифів необхідна для стабільної роботи громадського транспорту та забезпечення безперебійного перевезення пасажирів. За словами посадовців, перегляд цін дозволяє підтримувати безпечні та регулярні маршрути та гарантує економічну обґрунтованість перевезень.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області може вплинути на бюджет сімей і стимулює планувати щоденні поїздки заздалегідь.

Крім того, в Івано-Франківській області повідомляють про новий графік руху поїздів.

За даними Укрзалізниці, №6437, що курсує від Коломиї до Івано-Франківська, та №6401, який рухається у напрямку Івано-Франківськ – Ворохта, змінюватимуть свій маршрут у періоди з 5 по 8 квітня та з 20 по 23 квітня.

