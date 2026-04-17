Нова система оплати за проїзд у Львові у міському транспорті працює через цифровий сервіс LeoCard, який дозволяє пасажирам користуватися 40 хвилинами пересадкового квитка та безоплатними валідаціями в межах цього часу, повідомляє Politeka.

Про нову систему оплати за проїзд у Львові розповіли на офіційній Інстаграм-сторінці сервісу.

У межах оновлених правил пояснюється, що 40 хвилин після першої валідації діють як часовий проміжок, у який пасажир може здійснювати пересадки між різними видами транспорту без повторної купівлі квитка.

Водночас, після завершення цього часу використати той самий квиток для нової валідації вже неможливо, однак пасажир може завершити поїздку до кінцевої зупинки та пред’явити квиток під час контролю.

Фахівці також наголошують, що QR код із додатку потрібно сканувати під час кожної пересадки, щоб підтвердити право на посадку.

Окремо користувачам пояснюють, де можна придбати транспортну картку LeoCard для подальших поїздок.

Доступні точки продажу розміщені у центрі туристичної інформації на площі Двірцевій біля головного залізничного вокзалу, а також у мережі терміналів EasyPay, які обладнані спеціальними пристроями для видачі карток.

Нова система оплати за проїзд у Львові передбачає розширення доступу до таких сервісів, щоб пасажири могли обирати зручний спосіб придбання та поповнення транспортних карток.

Тож місцевим мешканцям радять зберегти собі пункти, де можна придбати транспортні картки. Адже при її купівлі пасажирам надається багато додаткових бонусів при користуванні громадським транспортном.

Останні новини України:

