Новая система оплаты за проезд во Львове предполагает использование 40 минут пересадочного билета в приложении LeoCard.

Новая система оплаты за проезд во Львове в городском транспорте работает через цифровой сервис LeoCard, позволяющий пассажирам пользоваться 40 минутами пересадочного билета и безвозмездными валидациями в пределах этого времени, сообщает Politeka.

О новой системе оплаты за проезд во Львове рассказали на официальной Инстаграм-странице сервиса.

В рамках обновленных правил поясняется, что 40 минут после первой валидации действуют как временной промежуток, в который пассажир может совершать пересадки между разными видами транспорта без повторной покупки билета.

В то же время, по истечении этого времени использовать тот же билет для новой валидации уже невозможно, однако пассажир может завершить поездку до конечной остановки и предъявить билет во время контроля.

Специалисты также отмечают, что QR-код из приложения нужно сканировать во время каждой пересадки, чтобы подтвердить право на посадку.

Отдельно пользователям объясняют, где можно приобрести транспортную карту LeoCard для дальнейших поездок.

Доступные точки продаж размещены в центре туристической информации на площади Дворцовой возле главного железнодорожного вокзала, а также в сети терминалов EasyPay, оборудованных специальными устройствами для выдачи карт.

Новая система оплаты за проезд во Львове предполагает расширение доступа к таким сервисам, чтобы пассажиры могли выбирать удобный способ приобретения и пополнения транспортных карт.

Так что местным жителям советуют сохранить себе пункты, где можно приобрести транспортные карты. Ведь при ее покупке пассажирам предоставляется много дополнительных бонусов при пользовании общественным транспортом.

