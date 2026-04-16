У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

Зазначимо, що графіки відключення світла у Рівненській області на 17 квітня мають плановий характер і пов’язані з проведенням технічного обслуговування електромереж. Жителям регіону рекомендують заздалегідь перевірити актуальні переліки вулиць і будинків, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням.

У селі Дядьковичі з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії. Обмеження торкнуться лише окремих будинків у межах зазначених вулиць:

Абрикосова — 31

Садова — 11, 13, 19, 3, 34, 36, 4

Хутір Доброволько — 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 40

У населеному пункті Радухівка відключення світла триватимуть з 09:00 до 17:00. Електропостачання буде тимчасово відсутнє за низкою адрес у межах села:

Волинська — 2, 3, 4А, 5, 7, 9, 16

Молодіжна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Незалежності — 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 11, 12, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

У місті Березне з 09:00 до 17:00 діятимуть планові обмеження подачі електроенергії, які стосуватимуться визначених вулиць і частини домогосподарств:

І.Мазепи — 6, 8, 16, 16А

пров. Івана Мазепи — 4А

Андріївська — 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 39А, 66Б

В.Чорновола — 2

Дорошенка — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 13, 13А, 15

Остапа Вишні — 1, 1А, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 10, 11А, 12, 14

Окремо у селі Сухівці з 09:00 до 17:00 також передбачено планові відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишаться окремі будинки на визначених вулицях:

Богдана Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82-І, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 108, 110, 112

Вишнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Волинська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21

Грушевського — 1, 2

Друга Лісова — 2

Замкова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38

Клубна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Лісова — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18

Польова — 1, 2, 4, 5

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Сонячна — 4, 6, 7А, 9, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 34, 46, 48, 56, 60, 72, 73, 89, 91, 92, 96, 97, 100, 101, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 133, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 177, 182, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 217, 222, 225, 228

Тракторна — 3

Хутір Юзепи — 2, 5, 6, 7, 7А, 8

Шевченка — 4, 5.

Останні новини України:

