В пресс-службе «Рівнеобленерго» обнародовали плановые графики отключения.

Отметим, что графики отключения света в Ровенской области на 17 апреля носят плановый характер и связаны с проведением технического обслуживания электросетей. Жителям региона рекомендуют заранее проверить актуальные перечни улиц и домов, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением.

В селе Дядьковычи с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии. Ограничения коснутся только отдельных домов в пределах указанных улиц:

Абрыкосова — 31

Садова — 11, 13, 19, 3, 34, 36, 4

Хутир Доброволько — 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 40

В населенном пункте Радухивка отключение света будет продолжаться с 09:00 до 17:00. Электроснабжение будет временно отсутствовать по ряду адресов в пределах села:

Волынська — 2, 3, 4А, 5, 7, 9, 16

Молодижна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Незалежности — 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 11, 12, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

В городе Березне с 09:00 до 17:00 будут действовать плановые ограничения подачи электроэнергии, которые будут касаться определенных улиц и домохозяйств:

И.Мазепы — 6, 8, 16, 16А

пров. Ивана Мазепы — 4А

Андриивська — 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 39А, 66Б

В.Чорновола — 2

Дорошенка — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 13, 13А, 15

Остапа Вышни — 1, 1А, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 10, 11А, 12, 14

Отдельно в селе Сухивци с 09:00 до 17:00 также предусмотрены плановые отключения электроэнергии. Без света временно останутся отдельные дома на определенных улицах:

Богдана Хмельныцького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82-І, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 108, 110, 112

Вышнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Волынська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21

Грушевського — 1, 2

Друга Лисова — 2

Замкова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38

Клубна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Лисова — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18

Польова — 1, 2, 4, 5

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Сонячна — 4, 6, 7А, 9, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 34, 46, 48, 56, 60, 72, 73, 89, 91, 92, 96, 97, 100, 101, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 133, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 177, 182, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 217, 222, 225, 228

Тракторна — 3

Хутир Юзепы — 2, 5, 6, 7, 7А, 8

Шевченка — 4, 5.

