Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надаються виключно за умови попередньої реєстрації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області продовжують видавати в межах благодійної ініціативи «Формат20», яка працює для підтримки постраждалих від війни та соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Програма стартувала 24 лютого та охоплює переселенців, військових, підрозділи територіальної оборони і добровольчі формування. Наразі організатори повідомили про оновлення правил отримання гуманітарних продовольчих наборів, що стосуються порядку та пріоритетності видачі.

Відповідно до нових умов, першочергове право на отримання допомоги мають громадяни, які були змушені покинути тимчасово окуповані території, починаючи з 2025 року. Саме ця група визначена як пріоритетна для забезпечення базових потреб у межах програми.

Водночас участь у проєкті зберігається і для інших категорій внутрішньо переміщених осіб, які отримали відповідний статус раніше. Йдеться про людей із соціально вразливих груп, серед яких особи з інвалідністю І та ІІ груп, багатодітні родини, одинокі батьки, а також сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю.

Організатори підкреслюють, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надаються виключно за умови попередньої реєстрації. Для запису необхідно зателефонувати за номером 067 321 96 77 у визначені години — у понеділок або п’ятницю з 12:00 до 15:00 — та надати підтверджувальні документи.

Видача гуманітарних наборів відбувається у Києві за адресою: проспект Лобановського, 4-А. На місці організовано чіткий порядок отримання допомоги для всіх, хто пройшов реєстрацію, щоб уникнути черг і забезпечити стабільну роботу пункту видачі.

Також координатори програми закликають громадян не зволікати з реєстрацією та слідкувати за графіком, аби процес розподілу допомоги залишався впорядкованим і доступним для всіх категорій, які її потребують.

