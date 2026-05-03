Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області може торкнутися мешканців Володимира, повідомляє видання Politeka.

Копунальне підприємство «Володимирводоканал» оголосило про намір переглянути вартість водопостачання та водовідведення. Причиною називають стрімке зростання виробничих витрат.

Найбільше на собівартість вплинала електроенергія. Від 2021 року її ціна зросла більш ніж у чотири рази. Також збільшилися витрати на пальне, матеріали та обслуговування мереж.

Нині місцеве населення сплачує 18,39 гривні за кубометр водопостачання та 29,09 гривні за водовідведення. Підприємство пропонує встановити нові розцінки: 33,03 гривні за воду та 42,80 гривні за відведення стоків.

У відсотковому вимірі це становить майже 80% для водопостачання та понад 47% для водовідведення. У комунальному підприємстві наголошують: чинні тарифи покривають лише частину фактичних витрат.

Без оновлення розцінок можливі фінансові ускладнення. Йдеться про накопичення боргів, штрафні санкції, а також ризик перебоїв у роботі об’єктів через можливі відключення електроенергії.

Також варто зауваждити, що в міській раді зазначають, що ресурсів бюджету вже недостатньо для компенсації різниці. Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області стає вимушеним кроком для збереження стабільного водопостачання для споживачів.

Зауваження й пропозиції від споживачів прийматимуть упродовж десяти днів від дати оприлюднення. Звернення можна надіслати поштою або електронним листом до КП «Володимирводоканал».

