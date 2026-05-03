Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі залишаються однією з ключових форм гуманітарної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі періодично надають у гуманітарному волонтерському центрі «Гостинна хата», де допомогу формують залежно від наявних запасів.

У центрі зазначають, що роздачі відбуваються нерегулярно. Оголошення з’являються на офіційних сторінках фонду, тому людям радять стежити за оновленнями, аби не пропустити видачу.

Саме там публікують інформацію про кожну нову партію допомоги. Перелік товарів та кількість наборів щоразу різняться, оскільки залежать від постачань і ресурсів.

Як приклад, одна з останніх роздач відбулася 20.04.2026. Тоді відвідувачам пропонували готові харчові позиції, зокрема наггетси. Отримати їх могли внутрішньо переміщені особи без додаткових умов.

Окремо у фонді оновили правила розподілу продуктових наборів, які почали діяти з 10.02.2025. Відтоді встановлено денний ліміт — 50 пакетів.

Пріоритет отримують люди, які нещодавно прибули та потребують термінової підтримки. Для них передбачено регулярну допомогу протягом перших місяців після реєстрації.

Додатково визначено категорії, які можуть розраховувати на підтримку раз на два місяці. Серед них — самотні батьки, вагітні, літні громадяни, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Уточнюється, що переселенці з Херсона мають кілька варіантів отримання наборів: через «Гостинну хату» або в іншому міському центрі підтримки.

