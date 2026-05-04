Дефіцит продуктів в Київській області посилює увагу до ситуації на ринку меду в Україні, де наразі фіксують тимчасове скорочення пропозиції до нового сезону збору, повідомляє Politeka.

За словами генерального директора експортної компанії Beehive Семена Гагаріна, країна переживає проміжний період перед новим врожаєм, який очікують наприкінці літа. Саме зараз нестача сировини вже впливає на обсяги постачань за кордон, передусім до країн Європейського Союзу.

У 2025 році експорт українського меду становив близько 50 тисяч тонн. На 2026 рік прогнозується зниження до рівня 40–45 тисяч тонн, що означає потенційне падіння на 10–20%.

Основним зовнішнім ринком залишається ЄС, куди спрямовується до 95% продукції. Через скорочення внутрішніх запасів міжнародні покупці частково переорієнтовуються на постачання з інших країн, серед яких Китай, Індія та Аргентина.

Аналітики зазначають, що така конкуренція впливає не лише на обсяги експорту, а й на позиції України як стабільного постачальника. У разі тривалої нестачі продукції окремі контракти можуть бути втрачено.

Водночас галузь очікує відновлення балансу вже після старту нового сезону. Орієнтовно з серпня–вересня ситуація має стабілізуватися, коли на ринок почне надходити новий урожай.

За попередніми оцінками, у 2026 році виробництво може становити 60–80 тисяч тонн меду, що відповідає показникам попередніх років. Однак остаточні цифри залежатимуть від погодних умов та стану бджільництва.

Експерти наголошують, що ключовим фактором ціноутворення залишається врожайність. У разі її зниження вартість продукції зростає, а обсяги продажів скорочуються. Якщо ж сезон виявиться вдалим, ціни можуть стабілізуватися або навіть знизитися.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Київській області може частково відображати загальні тенденції ринку, де коливання пропозиції напряму впливають на доступність окремих товарів для споживачів.

