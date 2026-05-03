Подорожчання продуктів в Одесі продовжує фіксуватися в основних категоріях споживчого кошика, насамперед у рибі та молочній групі, де зміни цін відбуваються поступово, але стабільно, пише Politeka.net.

Найбільш відчутна динаміка спостерігається у сегменті живого коропа. Середня ринкова вартість наразі становить 265 грн за кілограм, тоді як місяць тому показник тримався на рівні 227,30 грн. У березні ціни були більш передбачуваними, однак у квітні відбулося поступове підвищення, яке вийшло на новий ціновий коридор. У торгових мережах різниця зберігається, але загальний тренд є спільним для всіх майданчиків.

У молочному сегменті також фіксується рух угору. Кефір «Селянський» 2,5% у середньому коштує 68,12 грн за 950 мл. Для порівняння, у березні середній показник становив 65,55 грн. Розбіжності між мережами залишаються помітними: частина магазинів утримує нижчі ціни, тоді як інші пропонують дорожчі позиції, що формує широкий діапазон вартості.

Подібна ситуація і з вершками «Простонаше» 10%. Середній показник піднявся до 40,66 грн за 200 мл проти 38,19 грн у попередньому місяці. Хоча коливання в окремих торгових точках незначні, загальна тенденція зберігається в бік підвищення.

Додатково слід відзначити, що коливання в цих категоріях пов’язані з загальними ринковими процесами, зокрема змінами витрат на логістику та сезонними факторами постачання. На цьому фоні подорожчання продуктів в Одесі поступово формує новий рівень цін, який може впливати на споживчі витрати у найближчі тижні.

