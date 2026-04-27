Подорожчання проїзду в Ужгороді стало чинним із 16 квітня, передає Politeka.

У міських автобусах встановили нову тимчасову вартість безготівкової оплати на рівні 20 гривень замість попередніх 18.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 8 квітня після звернення перевізників, які надали економічні розрахунки. Зміни діятимуть протягом одного місяця — до 16 травня.

Готівковий розрахунок залишився без змін і становить 23 гривні. Таким чином, влада намагається стимулювати пасажирів користуватися безконтактною оплатою та покращити контроль пасажиропотоку.

У міськраді пояснюють, що перевізники звернулися з проханням переглянути тариф через зростання витрат. Насамперед ідеться про підвищення цін на пальне, технічне обслуговування транспорту та інші експлуатаційні витрати.

Пасажири відреагували на зміни неоднозначно. Деякі мешканці зазначають, що не очікували підвищення, оскільки ще напередодні платили менше. Інші кажуть, що дізналися про нововведення заздалегідь із соцмереж, але все одно сприйняли його як неприємну новину.

Водночас частина користувачів громадського транспорту визнає, що подорожчання ресурсів впливає на сферу перевезень, однак вважає нову ціну зависокою для міста, особливо для тих, хто користується транспортом щодня.

Водії ставляться до змін спокійніше. За їхніми словами, вартість пального суттєво зросла, тому коригування тарифу є логічним кроком для збереження стабільної роботи.

У міській владі підкреслюють, що Подорожчання проїзду в Ужгороді має тимчасовий характер. Якщо ситуація на ринку зміниться, тариф можуть переглянути або повернути попередній рівень.

Посадовці також нагадують, що востаннє вартість змінювали у грудні 2025 року, коли її підвищили з 15 до 18 гривень при безготівковому розрахунку та до 23 гривень при оплаті готівкою.

Остаточне рішення щодо подальших умов перевезення ухвалюватимуть після завершення дії тимчасового періоду та аналізу економічних показників галузі.

