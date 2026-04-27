Подорожание проезда в Ужгороде вступило в силу с 16 апреля, передает Politeka.

В городских автобусах установили новую временную стоимость безналичной оплаты на уровне 20 гривен вместо 18 предыдущих.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 8 апреля после обращения перевозчиков, предоставивших экономические расчеты. Изменения будут действовать в течение одного месяца - до 16 мая.

Наличный расчет остался без изменений и составляет 23 гривны. Таким образом, власти пытаются стимулировать пассажиров пользоваться бесконтактной оплатой и улучшить контроль пассажиропотока.

В горсовете объясняют, что перевозчики обратились с просьбой пересмотреть тариф из-за роста расходов. В первую очередь речь идет о повышении цен на топливо, техническое обслуживание транспорта и другие эксплуатационные расходы.

Пассажиры отреагировали на смены неоднозначно. Некоторые жители отмечают, что не ожидали повышения, поскольку еще накануне платили меньше. Другие говорят, что узнали о нововведениях заранее из соцсетей, но все равно восприняли его как неприятную новость.

В то же время, часть пользователей общественного транспорта признает, что подорожание ресурсов влияет на сферу перевозок, однако считает новую цену слишком высокой для города, особенно для тех, кто пользуется транспортом ежедневно.

Водители относятся к изменениям более спокойно. По их словам, стоимость горючего существенно выросла, поэтому корректировка тарифа является логичным шагом для сохранения стабильной работы.

В городской власти подчеркивают, что подорожание проезда в Ужгороде носит временный характер. Если ситуация на рынке изменится, тариф может быть пересмотрен или возвращен предыдущий уровень.

Чиновники также напоминают, что последний раз меняли в декабре 2025 года, когда ее повысили с 15 до 18 гривен при безналичном расчете и до 23 гривен при оплате наличными.

Окончательное решение о дальнейших условиях перевозки будет принято после завершения действия временного периода и анализа экономических показателей отрасли.

