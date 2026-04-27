Дефіцит продуктів в Одесі фіксується на тлі змін в аграрному секторі та зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За цей період обсяги постачання сягнули 1,2 мільйона тонн, що на 13% більше, ніж торік. Попри це, баланс на ринку залишається нестабільним через швидше зростання попиту.

Фахівці зазначають, що ситуацію ускладнюють весняні польові роботи, розширення посівних площ і труднощі з логістикою. Додатковий вплив мають коливання світових цін.

Вітчизняні виробники поки не покривають повністю потреби. Залежність від зовнішніх поставок зберігається, що змушує учасників ринку переглядати витрати та шукати альтернативні рішення.

Окрему увагу приділяють роздрібному сегменту. Саме тут дефіцит продуктів в Одесі найбільше проявляється у скороченні пропозиції якісних яблук, що вже впливає на ціни.

Причиною стала специфіка минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, що призвело до втрати якості та зменшення обсягів реалізації.

Додатковим фактором стали технологічні недоліки під час вирощування. У деяких господарствах не застосовували засоби для контролю достигання, через що продукція швидше псувалася у сховищах.

Експерти прогнозують, що подальша ситуація залежатиме від логістики, результатів нового врожаю та стабільності постачань, які формуватимуть цінову динаміку найближчим часом.

Стан ринку може змінюватися залежно від сезонних факторів і обсягів нових поставок.

Фахівці продовжують моніторинг ситуації для оцінки подальших змін на ринку.

Джерело: agrotimes, io.ua

Останні новини України:

