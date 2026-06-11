Подорожчання продуктів у Миколаївській області відображає загальну ситуацію на ринку.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області продовжує впливати на споживчий ринок, про що свідчать оновлені показники вартості популярних товарів у магазинах країни, повідомляє Politeka.

Найбільше за останній місяць додали в ціні мисливські ковбаски бренду «Алан». Середній показник станом на 10 червня досяг 845,48 грн за кілограм. Для порівняння, на початку травня він становив 753,90 грн. Таким чином зростання перевищило 91 грн.

Залежно від торговельної мережі цінники суттєво відрізняються. У Novus товар продають по 929 грн за кілограм, у Megamarket — по 866,50 грн, тоді як у Metro його можна придбати за 740,94 грн.

Менш помітна динаміка спостерігається у сегменті бакалії. Макарони-пір’я наразі коштують у середньому 34,70 грн за кілограм. За останні 30 днів показник збільшився на 1,50 грн.

Незначне коригування відбулося і на ринку молочної продукції. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5% продається в середньому по 44,70 грн за упаковку. У травні аналогічний товар коштував приблизно на 2,5 грн дешевше.

Експерти зазначають, що на формування нових цін впливають витрати на виробництво, транспортування та закупівлю сировини. Саме ці чинники визначають темпи змін у різних категоріях продовольства.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Миколаївській області відображає загальну ситуацію на ринку, де окремі позиції демонструють стабільне зростання вартості навіть за відносно незмінного попиту.

Аналітики вважають, що подальша динаміка залежатиме від сезонних факторів, логістичних витрат і цінової політики виробників.

Джерело: Мінфін

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