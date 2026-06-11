Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що давно вже настав час заборонити російським військовим їздити в ЄС, а пораненим виступати на Параолімпійських іграх, і, схоже, рішення нарешті буде, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Поки Сили оборони України запроваджують рішучі санкції, тобто механічні проти тих, хто намагається в'їхати на окуповані наші території, європейці, схоже, нарешті наважилися і планують заборонити взагалі в'їзд до Євросоюзу всім, хто беруть участь з російської сторони у цій війні. Усім поголовно. Це дуже хороша новина, яка може мати величезні наслідки, якщо вдасться довести до кінця те, що запропонувала Урсула фон дер Ляєн», – зазначає Михайло Шейтельман.

Про цю пропозицію, констатує він, ми чули вже багато разів від різних європейських політиків, на цьому наполягали кілька країн, але нарешті Єврокомісія запропонувала внести до 21-го пакету санкцій заборону на в'їзд до ЄС усім учасникам війни в Україні з боку рф, і заборона ця буде довічною. Водночас, наголошує експерт, чітко зазначено, що йдеться про тих, хто з 24 лютого 2022 року був у лавах ЗС рф навіть хоча б один день.

За його словами, користь від цього рішення навіть у тому, щоб не допускати на Параолімпійські ігри росіян, які зазнали поранень на війні. І взагалі, розмірковує експерт, цю заборону треба буде далі розширити на всіх, хто в'їжджали на окуповані українські території, щоб точно ніхто з них не опинився у Європі.

«Я дуже сподіваюся, що це буде прийнято, що не знайдеться жодної нової Угорщини, яка б цей рух зупинила. Ще раз кажу, тут хороша новина в тому, що це будь-хто, хто був у російській армії, будь-хто, хоч він на Далекому Сході служив, хоч строковиком був, яка різниця? Все, до побачення. Заборона на в'їзд до Європи довічно», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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