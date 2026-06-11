Дефіцит продуктів у Одеській області розглядається як наслідок скорочення перехідних запасів.

Дефіцит продуктів у Одеській області фіксується на тлі нового зростання вартості торішньої моркви в Україні, де за тиждень зафіксовано підвищення приблизно на 34%, передає Politeka.

За даними моніторингу ринку, нині агровиробники реалізують залишки врожаю по 13–20 грн за кілограм. Такий рівень відображає поступове скорочення запасів і зміну співвідношення між пропозицією та попитом, який залишається стабільним.

Аналітики відзначають зростання закупівельної активності з боку гуртових компаній і торгових мереж. Підприємства намагаються сформувати додаткові резерви, що пришвидшує зменшення доступних обсягів у господарствах.

Фермерські господарства повідомляють про майже повне вичерпання минулорічної моркви на складах. Це знижує конкуренцію серед постачальників і створює умови для подальших цінових змін у бік підвищення.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Одеській області розглядається як наслідок скорочення перехідних запасів і поступового завершення сезону реалізації старої продукції.

Попри поточну динаміку, середня вартість коренеплоду залишається приблизно на 56% нижчою, ніж у цей самий період минулого року. Це пояснюється стартовим перенасиченням ринку та більшими залишками врожаю на початку сезону.

Експерти прогнозують збереження тенденції без різких коливань через поступове вичерпання запасів і стабілізацію попиту.

Подальша цінова ситуація залежатиме від балансу між попитом та обсягами продукції, що залишаються на складах.

Учасники ринку очікують, що найближчими тижнями ситуація залишатиметься змінною залежно від логістики та нових поставок.

Джерело: east-fruit

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