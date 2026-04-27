Дефицит продуктов в Одессе фиксируется на фоне изменений в аграрном секторе и росте импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, передает Politeka.

За этот период объемы поставок достигли 1,2 миллиона тонн, что на 13% больше, чем в прошлом. Несмотря на это, баланс на рынке остается нестабильным из-за более быстрого роста спроса.

Специалисты отмечают, что ситуацию усугубляют весенние полевые работы, расширение посевных площадей и трудности с логистикой. Дополнительное влияние оказывают колебания мировых цен.

Отечественные производители пока не полностью покрывают потребности. Зависимость от внешних поставок сохраняется, что принуждает участников рынка пересматривать издержки и находить альтернативные решения.

Отдельное внимание уделяется розничному сегменту. Именно здесь дефицит продуктов в Одессе больше всего проявляется в сокращении предложения качественных яблок, что уже влияет на цены.

Причиной послужила специфика прошлого сезона. Часть урожая заложили на хранение в перезрелом состоянии, что привело к потере качества и уменьшению объемов реализации.

Дополнительным фактором стали технологические недостатки при выращивании. В некоторых хозяйствах не применяли средства контроля созревания, из-за чего продукция быстрее портилась в хранилищах.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая ситуация будет зависеть от логистики, результатов нового урожая и стабильности поставок, которые будут в ближайшее время формировать ценовую динамику.

Состояние рынка может изменяться в зависимости от сезонных факторов и объемов новых поставок.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации для оценки дальнейших изменений рынка.

Джерело: agrotimes, io.ua

