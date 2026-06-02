Українцям показали планові графіки відключення світла на 3 червня, що будуть тривати у Черкаській області, повідомляє видання Politeka.net.

Рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з переліком адрес, де заплановані графіки відключення світла у Черкаській області на 3 червня, а також підготуватися до можливих тимчасових незручностей. Зокрема, варто завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік відключень під час планування робочих і побутових справ.

«Черкасиобленерго» попередили, що з 08:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику у місті Умань, проте обмеження будуть тривати лише за адресами:

пров. І. Богуна 1/5, 5А, 6А-3, 8А

Саксаганського 2

Незалежності 46, 46А, 48, 52, 54, 56, 57, 57А, 57А-1, 60, 61, 61А, 61А-1, 61А-3, 61А-5, 61А-гараж, 62, 63, 63/1, 63А, 63Б-2, 64, 65, 69/20, 69Б, 69Б-2, 74-1, 74-1А

Революції Гідності 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19/12, 21, 21-1, 24А, 26, 28, 30, 30А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

03.06.2026 з 08:00 до 17:00 години без електроенергії тимчасово залишаться:

жителі села Кримки на вулицях Центральна, Михайлівська та Златопільська (частково);

мешканці села Лебедин на вулицях Лісна та Садова;

окремі будинки у селі Лозуватка на вулиці Миру.

Також електрика повернеться не скоро в селі Родниківка. Світло зникне в населеному пункті Родниківка з 08:00 до 17:00 години, тому варто бути готовими до тривалих обмежень. Вони охоплять такі адреси:

Садова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15А, 15Б, 16, 17А, 18, 19А, 20, 22, 23А, 25А, 27А, 31А, 33А, 35А, 37А, 41А, 43А, 45А, 47А, 49А, 51А

Запорізька Січ 1, 2, 12, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 40

І. Богуна 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Гайдамацька 69

Берегова 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

С. Бандери 1, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 34, 36, 37, 38, 44, 60

Набережна 11.

