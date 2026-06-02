Українцям розкрили детальні та планові графіки відключення світла у Миколаївській області, що заплановані на 3 червня, повідомляє видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Миколаївській області на 3 червня вводять через планові та профілактичні роботи. Проведення профілактичних робіт є важливим кроком для підвищення надійності енергосистеми, особливо в умовах підвищеного навантаження на мережі. Саме тому тимчасові обмеження розглядаються як необхідний захід для підтримання безперебійного електропостачання в перспективі.
Як повідомили у Миколаївобленерго, з 8 до 17 години вимикатимуть електрику через капітальний ремонт в населеному пункті Мостове. Знеструмлять такі вулиці:
- пров. Лікарняний 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11
- Мазепи 3/1, 3/2
- Чичиклія 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/2, 48А, 48/3, 48/2, 48/1, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 83, 87, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 67, 95
З 08:00 – 17:00 години в селі Богданівське не буде електрики. Вимикатимуть світло через капітальний ремонт. Знеструмлять такі адреси:
- Зелена 4
- Набережна 5, 11, 12, 13, 16, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 54
- Північна 16, 32
З 08:00 – 17:00 години вводять додаткові графіки відключення світла у Миколаївської області, проте це стосується населеного пункту Коштів. Обмеження будуть діяти тільки на окремих вулицях:
- Набережна 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
- Річна 16, 10
- Степова 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 22, 23, 25, 26
- Тиха 6, 39, 1, 9
- Шкільна 6, 7А, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 25, 28.
