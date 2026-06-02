Графіки відключення світла у Миколаївській області на 3 червня вводять через планові та профілактичні роботи. Проведення профілактичних робіт є важливим кроком для підвищення надійності енергосистеми, особливо в умовах підвищеного навантаження на мережі. Саме тому тимчасові обмеження розглядаються як необхідний захід для підтримання безперебійного електропостачання в перспективі.

Як повідомили у Миколаївобленерго, з 8 до 17 години вимикатимуть електрику через капітальний ремонт в населеному пункті Мостове. Знеструмлять такі вулиці:



пров. Лікарняний 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Мазепи 3/1, 3/2

Чичиклія 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/2, 48А, 48/3, 48/2, 48/1, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 83, 87, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 67, 95

З 08:00 – 17:00 години в селі Богданівське не буде електрики. Вимикатимуть світло через капітальний ремонт. Знеструмлять такі адреси:

Зелена 4

Набережна 5, 11, 12, 13, 16, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 54

Північна 16, 32

З 08:00 – 17:00 години вводять додаткові графіки відключення світла у Миколаївської області, проте це стосується населеного пункту Коштів. Обмеження будуть діяти тільки на окремих вулицях:

Набережна 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Річна 16, 10

Степова 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 22, 23, 25, 26

Тиха 6, 39, 1, 9

Шкільна 6, 7А, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 25, 28.

