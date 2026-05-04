Аналітики зазначають, що подальша динаміка цін на харчі в регіоні може напряму впливати на загальне подорожчання продуктів у Чернігівській області.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується одразу у кількох категоріях, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Це стосується таких категорій як: овочі, м’ясо та молочна продукція демонструють різні темпи зміни вартості.

Помідори рожеві (1 кг) стали одним із найпомітніших прикладів зростання. Середній рівень наразі становить 348,43 грн, тоді як у квітні він був 253,63 грн. У роздрібі ціни коливаються: Auchan — 447,30 грн, Metro — 319,00 грн, Novus — 279,00 грн. Добова динаміка протягом місяця показувала поступове підвищення з окремими піками понад 340 грн, що відображає загальне подорожчання продуктів у Чернігівській області у сегменті свіжих овочів.

Курятина (гомілка, 1 кг) утримує середній рівень 114,00 грн. У квітні середній показник був 102,06 грн. У динаміці місяця ціни змінювались від 97,00 грн до 114,00 грн, із поступовим виходом на поточний рівень у другій половині періоду.

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) коштує в середньому 119,33 грн. У квітні його середня ціна становила 113,61 грн. У магазинах зафіксовано різні значення: Auchan — 107,00 грн, Megamarket — 122,00 грн, Metro — 129,00 грн. Протягом місяця вартість змінювалась у межах від 107,36 грн до понад 120 грн із подальшою стабілізацією на підвищеному рівні.

Аналітики відзначають, що продовольчий ринок регіону реагує на сезонні фактори та витрати виробників, що й формує нерівномірну цінову динаміку.

