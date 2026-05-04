Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется сразу в нескольких категориях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Это касается таких категорий как овощи, мясо и молочная продукция демонстрируют разные темпы изменения стоимости.

Помидоры розовые (1 кг) стали одним из самых заметных примеров роста. Средний уровень составляет 348,43 грн, тогда как в апреле он был 253,63 грн. В рознице цены колеблются: Auchan – 447,30 грн, Metro – 319,00 грн, Novus – 279,00 грн. Посуточная динамика в течение месяца показывала постепенное повышение с отдельными пиками свыше 340 грн, что отражает общее удорожание продуктов в Черниговской области в сегменте свежих овощей.

Курятина (голенка, 1 кг) удерживает средний уровень 114,00 грн. В апреле средний показатель равнялся 102,06 грн. В динамике месяца цены изменялись от 97,00 до 114,00 грн, с постепенным выходом на текущий уровень во второй половине периода.

Масло «Крестьянское» 72,5% (200 г) стоит в среднем 119,33 грн. В апреле его средняя цена составила 113,61 грн. В магазинах зафиксированы разные значения: Auchan - 107,00 грн, Megamarket - 122,00 грн, Metro - 129,00 грн. В течение месяца стоимость изменялась в пределах от 107,36 до более 120 грн с последующей стабилизацией на повышенном уровне.

Аналитики отмечают, что продовольственный рынок региона реагирует на сезонные факторы и расходы производителей и формирует неравномерную ценовую динамику.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика цен на продукты питания в регионе может напрямую влиять на общее подорожание продуктов в Черниговской области.

