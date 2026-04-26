Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області запроваджуються як окремий щомісячний механізм соціальної підтримки громадян літнього віку та передбачають додаткові виплати за визначених умов, повідомляє Politeka.net.

Програму адмініструє Пенсійний фонд України. Вона стосується осіб, які досягли 80-річного віку та відповідають встановленим державним критеріям. Важливо, що у цьому випадку не застосовується автоматичне нарахування — процедура потребує підтвердження права через низку перевірок.

Основною підставою для призначення є потреба у постійному сторонньому догляді. Для цього громадянин має звернутися до сімейного лікаря, пройти медичне оцінювання стану здоров’я та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ визначає можливість отримання підтримки.

Окремо враховується соціальний статус людини. Йдеться про проживання окремо та відсутність працездатних родичів, які за законом зобов’язані забезпечувати утримання. При цьому сам факт наявності таких родичів береться до уваги незалежно від того, де вони фактично проживають.

Розмір виплати становить 1038 гривень щомісяця. Це еквівалентно 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році встановлено на рівні 2595 гривень.

Оформлення здійснюється через Пенсійний фонд України після подання заяви та повного пакета документів. До нього входять паспорт, ідентифікаційний код та медичний висновок лікарської комісії. Без підтвердження всіх вимог призначення не відбувається, а рішення ухвалюється лише після комплексної перевірки підстав.

Фахівці підкреслюють, що порядок нарахування таких виплат залишається стабільним і діє в межах чинного законодавства.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.