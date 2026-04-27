Підвищення тарифів на електроенергію в Київській області розглядається як складова ширшого переходу до ринкових механізмів, який охоплює всю країну.

Підвищення тарифів на електроенергію в Київській області пов’язують із загальнонаціональним переглядом вартості енергоресурсів для населення, що відбувається в межах переходу до нової моделі ринку, повідомляє Politeka.

Причиною змін називають закон про інтеграцію енергетичних ринків України та ЄС, ухвалений Верховною Радою 7 квітня. Документ передбачає поступове впровадження європейських підходів до формування цін на електроенергію та газ.

За оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, потенційне зростання може становити близько 25%. Водночас він зазначає, що різкіші стрибки малоймовірні через політичні обмеження, але загальна траєкторія вже визначена.

Експерт підкреслює, що головним фактором тиску на тарифну систему залишається фінансовий стан енергетичного сектору. Значні борги, обмежені можливості державних дотацій і дефіцит ресурсів у ключових компаніях ускладнюють утримання нинішнього рівня цін.

Омельченко також звертає увагу на необхідність перегляду системи граничних цін для бізнесу. На його думку, поступове зняття жорстких обмежень і адаптація до європейської моделі можуть зробити ринок більш збалансованим і прогнозованим.

Темпи подальших змін, за словами експертів, залежатимуть від рішень уряду, економічної ситуації та можливостей енергетичної галузі.

Аналітики підсумовують: корекція тарифної політики є частиною довгострокового процесу, який поступово змінює принципи функціонування енергетичного ринку України.

