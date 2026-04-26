Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 27 квітня по 3 травня будуть діяти через планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла у у Кіровоградській області на тиждень з 27 квітня по 3 травня. Це дає змогу мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

27.04.2026 року будуть вимикати електрику в селі Андросове з 08:00–17:00 години. Знеструмлять наступні вулиці:

Київська — 4-8, 10, 11А, 12, 12Б, 13, 16-17, 18А, 18Б, 18В;

Миру — 2, 2а, 3-5, 5а, 6-9, 11а, 13-15, 17-18, 23

28.04.2026 року вводяться додаткові графіки відключення світла з 08:00–17:00 години в селі Карлівка: Знеструмялть такі адреси:

Молодіжна — №1, 3-20, 22-24, 26, 28

Нова — №1-3

Перемоги — №1-8

Перемоги туп. — №1, 2а

Шабанова — №2-3, 6-18, 19-26, 28, 30, 34, 36, 38, 40

В. Степова — №1-2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16а

пров. Степовий — №12, 14, 17

29.04.2026 року будуть тривати вимкнення в селі Калинівка з 09:00–17:00 години знеструмлять будинки, які розташовані за наступними адресами:

Інгульська — 112, 114, 116, 122, 136, 138, 142, 146, 154А, 171, 173, 175, 177, 179–181, 183, 185, 187, 189, 189А, 197, 201, 203, 207, 209, 211, 213

Кільцева — 1, 1А, 4–6, 8–9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19–20, 23–24, 26–28, 30–31, 31, 34, 38, 42

Степова — 23В, 25Б, 27А, 29, 37, 50, 52, 52А, 52Б, 52В, 68

Циганська — 1–2, 2А, 3–8, 11

Шкільна — 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137–139, 141, 145, 147, 149, 151

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

пров. Перемоги — 1, 2А, 3

пров. Степовий — 17

30.04.2026 року з 09:00 до 17:00 годинии вимикатимуть електрику в селі Івано-Благодатне. Знеструмленими будуть такі вулиці:

Індустріальна — 1/10, 4

Лугова — 4

Паркова — 31, 41, 50, 60, 64, 66, 78.

