Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Трамп здає Тайвань Китаю, як і Україну росії, тільки від нас він спочатку хотів рідкісноземельні метали, а від тайванців тепер – заводи, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, за підсумками візиту до Китаю Трамп фактично заявив, що у разі війни США не захищатимуть Тайвань. Ще у грудні, нагадує він, Лавров говорив, що, якщо буде війна проти Китаю, то росія буде на стороні Китаю, а ось США тепер, виявляється, не будуть на стороні Тайваню. А все тому, продовжує експерт, що, як сказала Трамп, США до цього острова 9,500 миль, хоча США й до Ірану не близько, але ж воюють.

«Він каже: «Нехай Тайвань сюди переводить всі свої компанії з мікросхем, і не треба буде його захищати». Тобто ми найцінніше вивеземо, а Тайвань нехай забирають. Ну, він фактично це сказав. А Тайвань нехай забирають. Тайвань, переведіть виробництво сюди, в Америку. До речі, Трамп прямо Тайвань тепер не називає. Він каже: «Китай не хоче, щоб це місце (давайте назвемо його місцем, тому що ніхто не знає, як це визначати) було незалежним». Тобто він не зміг вимовити слово «Тайвань». Місце, яке не можна називати. Трамп вирішив зрадити всю минулу політику США», – коментує Михайло Шейтельман.

Як він зазначає, треба знати історію Тайваню, щоб розуміти його важливість, адже там живуть китайські демократи та ліберали, які відступили через війну з Мао Цзедуном, і вони зберегли демократію. На думку експерта, це дуже схоже на Україну, адже у росії фашизм, у Білорусі лукашизм, у нас, країн Балтії та Молдови демократія, а решта країн колишнього СРСР переважно вже автократична.

«Якщо брати розвал російської імперії, то ми – Тайвань. І Трамп вирішив зрадити нас так само, як Тайвань, бо йому байдуже на демократію. Він дивиться, що треба вивезти перед тим, як віддати ворогові. Він вирішив Україну віддати, але перед цим треба вивезти рідкісноземельні метали, Зеленського розводив першого ж дня, мовляв, підпиши, що рідкісноземельні метали мої, і ти мені винен 350 млрд, а потім віддасть Україну, і росія виплачуватиме. У цьому план Трампа. 28 лютого минулого року план Трампа був у тому, щоб віддати Україну росіянам, тільки спочатку треба було оформити борг, щоби росія йому платила. Зараз у нього такий самий план щодо Тайваню. Типу ми китайцям все віддамо, тільки спочатку нехай вивезуть заводи», – пояснює Михайло Шейтельман.

