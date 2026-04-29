Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксується паралельно зі зростанням вартості тепличних томатів в Україні, що пов’язано з нестачею внутрішньої пропозиції та скороченням імпортних поставок, повідомляє Politeka.

За останній тиждень ринок зафіксував черговий стрибок цін на тепличні помідори. Аналітики пов’язують це з дисбалансом між попитом і наявними обсягами продукції, який посилився на старті весняного сезону.

Додатковий вплив має ситуація з імпортом із Туреччини. Саме ця країна залишається ключовим постачальником, однак частина партій переорієнтована на європейські ринки, що скоротило обсяги для України.

У результаті за сім днів відбулося підвищення приблизно на 10%. У квітні 2026 року кілограм тепличних помідорів коштує в межах 160–180 гривень, що суттєво вище торішніх показників.

У галузі пояснюють ситуацію тим, що українські господарства лише входять у виробничий цикл і поки не здатні повністю закрити внутрішні потреби. Це зберігає залежність від зовнішніх ринків.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Полтавській області також розглядається як частина ширшої тенденції нестабільності продовольчої пропозиції в регіонах.

Попит на овочі залишається високим, однак обмежена кількість локальної продукції не дозволяє вирівняти ситуацію. Експерти прогнозують, що зі стартом масового збору нового врожаю тиск на ціни може поступово зменшитися.

Подальша цінова динаміка залежатиме від темпів надходження нового врожаю та стабільності імпортних поставок.

Ринок продовжить реагувати на баланс між внутрішнім виробництвом і зовнішніми постачаннями.

