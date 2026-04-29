Дефицит продуктов в Полтавской области также рассматривается как часть более широкой тенденции нестабильности продовольственного предложения в регионах.

Дефицит продуктов в Полтавской области усугубляется на фоне весенней посевной, рост расходов аграриев и нестабильности на рынке сырья, передает Politeka.

В январе-марте 2026 года импорт минеральных удобрений в Украину достиг 1,2 миллиона тонн. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако даже при таких объемах спрос со стороны агросектора остается выше существующего предложения.

Дополнительное давление создает расширение площадей под посевами, сезонную нагрузку и задержки в логистике. В то же время, мировые ценовые колебания влияют на себестоимость производства и финансовое планирование хозяйств.

Отечественные мощности пока не покрывают всех потребностей рынка. Именно поэтому аграрные предприятия все чаще пересматривают стратегии закупок и ищут новые каналы снабжения.

Аналитики предостерегают: нынешние тенденции могут сказаться не только на себестоимости, но и урожайности следующего сезона и стабильности продовольственного рынка в целом.

Особенно ощутима ситуация стала во фруктовом сегменте. В частности, Дефицит продуктов в Полтавской области наиболее заметен на рынке яблок, где запасы качественной продукции постепенно сокращаются.

Причиной послужили особенности прошлогоднего урожая. Часть плодов заложили на хранение уже перезрелой, поэтому они скорее потеряли товарный вид и потребительские свойства.

Ситуацию усложнили и технологические просчеты. В некоторых хозяйствах не использовали средства для замедления созревания, поэтому фрукты начали портиться гораздо раньше.

Эксперты прогнозируют дальнейшие колебания цен. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от результатов нового урожая, эффективности логистики и регулярности поставок в торговые сети.

