Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне й у сільській місцевості.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», яка збирає актуальні пропозиції для переселенців, передає Politeka.

Сервіс створили для швидкого пошуку тимчасового прихистку людям, які були змушені залишити власні домівки. Платформа об'єднує оголошення від власників нерухомості з різних куточків України, а також із-за кордону.

Серед доступних варіантів у столичному регіоні — окрема кімната у приватному будинку. Мешканцям надають базові побутові умови, включно з кухнею, ванною кімнатою та доступом до водопостачання.

Таке помешкання переважно пропонують жінкам або матерям із дітьми віком від трьох років. Власники звертають увагу на охайність і готовність до спільного проживання.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне й у сільській місцевості. Зокрема, у Процеві переселенцям пропонують проживання на закритій території з відеоспостереженням.

Для мешканців там облаштовано дві кімнати, кухню, душову, санвузол, пральну машину та доступ до інтернету. Це дає змогу забезпечити комфортні умови для щоденного побуту.

Ще один варіант розташований у селі Борова Фастівського району. Йдеться про приватний будинок із газовим опаленням, необхідною технікою та присадибною ділянкою.

Поруч є зупинка громадського транспорту, що спрощує сполучення з навколишніми населеними пунктами.

Усі пропозиції мають одну мету — надати переселенцям безпечний тимчасовий прихисток до моменту стабілізації життєвих обставин. Актуальні оголошення та контакти власників розміщені на платформі «Допомагай».

