Графіки відключення світла у Харківській області на 29 квітня у зв'язку з плановими роботами.

Графіки відключення світла у Харківській області на 29 квітня будуть тривати за визначеними адресами у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 29 квітня заплановані через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах.

З 09:00–16:10 години триватимуть відключення у місті Люботин, проте світло зникне лише в будинких, що розташовані за адресами:

в-д. Шкільний

Слобожанська — №34, 48/27, 50/12, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 66А, 67, 68, 72, 74, 75, 76/2, 76А, 77А, 78, 78/1, 79/2, 80, 81, 82, 84/3, 84А, 84Б, 86–91, 93, 94, 96, 98/2, 99/2, 100/1, 101–103, 105, 107, 109, 111, 113, 115

Слюсарна — №3, 16, 18

Шкільна — №6, 14, 15, 18, 25, 31, 42, 50–52, 56, 79А, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101/3, 103, 103А, 107, 107А, 109

пров. Шкільний — №1, 5

Академіка Барабашова — №1, 16Б

Слобожанська — №75.

З 08:00–17:00 години вимкнуть електрику в селі Рунівщина. Проте обмеження будуть діяти тільки за такими адресами:

Молодіжна — №1–7, 9, 11–20

Набережна — №1, 2, 4–11, 14–21, 24, 25

Слобідська — №1, 44, 45, 47–49, 53, 55

Шевченка — №27–30, 30А, 32, 33, 35

пров. Гоголя — №1–6, 8, 10–14, 11А.

З 08:00–17:00 години будуть тривати додаткові відключення світла в селі Нововселівка. Знеструмлять такі вулиці:

Гоголя — №1, 2, 4–9, 11

Калинова — №1–10, 13–16, 18–19, 21–29, 31–35, 38

Космічна — №1, 2, 4–9, 12, 16

Котляревського — №1–10

Лугова — №1–9

Полтавська — №1–24, 26, 28–38, 40–47, 49–50, 52–54, 56–63, 65, 67–71, 73–77, 79, 81, 83

Степова — №1–3, 5–10

Травнева — №1–4

Центральна — №1–4, 6, 8–10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Шевченка — №1–3, 5–6, 8, 10–16, 20, 22, 24, 26, 28

пров. Весняний — №1–5

пров. Кооперативний — №1.

