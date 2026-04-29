На 30 квітня заплановано чергові графіки відключення електроенергії у Чернігівській області.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 30 квітня триватимуть у низці населених пунктів за визначеними адресами, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

На 30 квітня заплановано чергові графіки відключення електроенергії у Чернігівській області, які запроваджуються у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт в енергетичних мережах.

В населеному пункті Козелець з 08:00 до 18:00 години будуть тривати додаткові знеструмлення, проте вони охоплять тільки насутпні адреси:

Глибока — № 8-33, 36, 38-50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 7Б, 20а, 33а, 37а, 39а, 40а, 41а, 48а, 64а, 66А

З 08:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику в місті Мена. Світло зникне лише на визначених адресах:

Вишнева — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10-20, 22-28, 30, 32, 34, 36, 15а, 25а, 25б

Гетьмана Сагайдачного — № 3, 5-11, 13, 14, 20, 22, 6а, 6б, 6в, 20а, 6А/1, 6А/2, 6А/3, 6В/6, 6В/4, 6В/3, 6В/2

Північна — № 1, 2, 4-19, 20, 26, 28, 29, 31, 12а, 14а, 14б, 14в, 15а, 15в, 15д, 15е, 15є, 16а, 16б, 19а, 26/2, 27а, 31а

пров. Північний — № 2, 3, 5-17, 11а

Промислова — № 6

Садова — № 4-11, 13, 15-21, 23, 24, 19а, 20а

Сіверський шлях — № 134

Січових стрільців — № 3, 4А

Софії Русової — № 1, 3, 6-15, 17-31, 33-37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 74, 76, 78, 12а, 46а

З 08:30 до 20:30 години електрика пропаде на 12 годин поспіль в місті Прилуки. Електрика зникне в будинках, що знаходяться на таких вулицях:

1-й Гімназичний — № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1А, 5А

1-й Соборний — № 1, 2, 4, 6, 8, 1А, 2А

2-й Гімназичний — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А

2-й Гоголя — № 1-10, 12, 14, 16, 18, 20, 8а

Валовий — № 1-6, 8-12, 14, 16, 7Б, 8А

Гімназична — № 19, 21-25, 28-40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 24А, 30А, 30Б, 35/2, 35/1, 35А, 35Б, 35Г, 39/3, 40А, 48/1, 48/2, 48А-1, 54А, 58А

Гоголя — № 6, 8-13, 15-19, 21-28, 30-61, 63, 6А, 28/2, 28/1, 28В, 29А, 29Б, 42А, 44А, 45А, 47А, 53А, 55А, 57А

пров. Набережний — № 1, 3, 5

Садова — № 16, 18-23, 25-30, 32, 42, 55, 18А, 18Б, 22А, 25/1, 25А, 26А, 291Б, 29А, 29Б, 55А

Соборна — № 13-26, 28, 30, 32, 26А

Трьохсвятительська — № 16А

Шевченка — № 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18-29, 2А, 30, 34-47, 49, 51, 7Б, 7Г, 9Б, 13А, 13Б, 19/2, 19/1, 22А, 23/1, 3/1, 34/1, 35А, 40А, 40Б, 40В, 40В1, 41А, 42А, 46А, 7В-1/В1, 9/11.

