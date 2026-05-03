Прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня у Харкові вказує на помірно теплі весняні умови з нестійкою хмарністю.

Прогноз на тиждень з 4 до 10 травня у Харкові передбачає періодичні прояснення та переважно суху погоду без суттєвих опадів, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня в Харкові надали на платформі sinoptik.ua.

4 травня буде переважно ясним і спокійним днем. Протягом доби небо залишатиметься чистим, без хмарності та опадів. Температура вдень підніметься до +17 градусів, уночі опуститься до +6 градусів.

5 травня почнеться з ясного неба, однак у другій половині дня з’явиться хмарність. Денна температура становитиме близько +19 градусів, нічна близько +9 градусів.

6 травня буде переважно хмарним днем. Хмарність утримається до вечора, і лише наприкінці доби можливі короткі прояснення. Температура вдень сягне +20 градусів, вночі близько +12 градусів.

7 травня прогнозується більш стабільна атмосфера з переважанням ясного неба. Удень температура підніметься до +21 градуса, вночі становитиме близько +13 градусів.

8 травня стане найбільш похмурим днем тижня. У місті небо буде вкрито хмарами протягом усього дня. Температура вдень близько +20 градусів, уночі +14 градусів.

Наприкінці дня можливий слабкий дощ, який стане єдиним потенційним проявом опадів за тиждень. Вітер помірний, до 4–4.3 м/с.

9 травня протягом дня небо залишатиметься затягнутим, але без опадів. Температура вдень близько +17 градусів, уночі +13 градусів. Вологість підвищена.

10 травня також переважатиме хмарність із рідкими проясненнями. Температура вдень становитиме близько +17 градусів, уночі +12 градусів. Опадів не прогнозується, вітер помірний.

Загалом, прогноз на тиждень з 4 до 10 травня у Харкові демонструє стабільну весняну погоду без різких змін температури.

