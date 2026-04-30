Загалом робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні напрями.

Робота для пенсіонерів у Харкові залишається важливою частиною місцевого ринку праці, повідомляє Politeka.

Підприємства міста активно відкривають вакансії для людей старшого віку, пропонуючи офіційне оформлення, стабільний дохід і зручний графік.

Найбільший попит нині спостерігається у сфері сервісу, на виробництві та в технічному напрямі. Роботодавці цінують практичний досвід, відповідальність і готовність швидко адаптуватися до нових завдань.

Серед актуальних пропозицій — посада оператора контактного центру в Adelina Call Center & BPO. Компанія шукає фахівців для обробки звернень, надання консультацій та внесення інформації до бази. Оплата становить від 20 до 22 тисяч гривень. Додатково передбачені навчання, гнучке планування змін і можливість часткової зайнятості.

Окремою перевагою є бонусна програма. Вона дає змогу збільшити заробіток залежно від особистих результатів та обраного навантаження.

Не менш затребувані спеціалісти у виробничому секторі. Підприємство «Сахарок» пропонує вакансію слюсаря-ремонтника. Основні завдання — технічне обслуговування устаткування, діагностика несправностей і відновлення роботи виробничих ліній. Рівень оплати сягає 26–27 тисяч гривень.

Ще одну пропозицію відкрив Харківський завод «Полімерконтейнер». Тут шукають механіків і слюсарів для контролю стану техніки, профілактики поломок та підтримки безперервного циклу. Заробітна плата становить від 20 до 25 тисяч гривень.

Загалом робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні напрями — від обслуговування клієнтів до технічних спеціальностей. Це дає можливість обрати стабільну зайнятість відповідно до досвіду, навичок і бажаного формату праці.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.