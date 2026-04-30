Работа для пенсионеров в Харькове остается важнейшей частью местного рынка труда, сообщает Politeka.
Предприятия города активно открывают вакансии для людей постарше, предлагая официальное оформление, стабильный доход и удобный график.
Наибольший спрос сейчас наблюдается в сфере сервиса, на производстве и техническом направлении. Работодатели ценят практический опыт, ответственность и готовность быстро адаптироваться к новым задачам.
Среди актуальных предложений – должность оператора контактного центра в Adelina Call Center & BPO. Компания ищет специалистов для обработки обращений, предоставления консультаций и внесения информации в базу. Оплата составляет от 20 до 22 тысяч гривен. Дополнительно предусмотрены обучение, гибкое планирование изменений и возможность частичной занятости.
Особым преимуществом является бонусная программа. Она позволяет увеличить заработок в зависимости от личных результатов и выбранной нагрузки.
Не менее востребованы специалисты в производственном секторе. Предприятие «Сахарок» предлагает вакансию слесаря-ремонтника. Основные задачи – техническое обслуживание оборудования, диагностика неисправностей и возобновление работы производственных линий. Уровень оплаты достигает 26-27 тысяч гривен.
Еще одно предложение открыл Харьковский завод "Полимерконтейнер". Здесь ищут механиков и слесарей для контроля состояния техники, профилактики поломок и поддержания непрерывного цикла. Заработная плата составляет от 20 до 25 тысяч гривен.
В общем, работа для пенсионеров в Харькове охватывает различные направления — от обслуживания клиентов до технических специальностей. Это дает возможность выбрать стабильную занятость в соответствии с опытом, навыками и желаемым форматом труда.
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.
Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.