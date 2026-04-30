Работа для пенсионеров в Харькове остается важнейшей частью местного рынка труда, сообщает Politeka.

Предприятия города активно открывают вакансии для людей постарше, предлагая официальное оформление, стабильный доход и удобный график.

Наибольший спрос сейчас наблюдается в сфере сервиса, на производстве и техническом направлении. Работодатели ценят практический опыт, ответственность и готовность быстро адаптироваться к новым задачам.

Среди актуальных предложений – должность оператора контактного центра в Adelina Call Center & BPO. Компания ищет специалистов для обработки обращений, предоставления консультаций и внесения информации в базу. Оплата составляет от 20 до 22 тысяч гривен. Дополнительно предусмотрены обучение, гибкое планирование изменений и возможность частичной занятости.

Особым преимуществом является бонусная программа. Она позволяет увеличить заработок в зависимости от личных результатов и выбранной нагрузки.

Не менее востребованы специалисты в производственном секторе. Предприятие «Сахарок» предлагает вакансию слесаря-ремонтника. Основные задачи – техническое обслуживание оборудования, диагностика неисправностей и возобновление работы производственных линий. Уровень оплаты достигает 26-27 тысяч гривен.

Еще одно предложение открыл Харьковский завод "Полимерконтейнер". Здесь ищут механиков и слесарей для контроля состояния техники, профилактики поломок и поддержания непрерывного цикла. Заработная плата составляет от 20 до 25 тысяч гривен.

В общем, работа для пенсионеров в Харькове охватывает различные направления — от обслуживания клиентов до технических специальностей. Это дает возможность выбрать стабильную занятость в соответствии с опытом, навыками и желаемым форматом труда.

