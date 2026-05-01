Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із ключових напрямів підтримки переселенців, повідомляє Politeka.

Актуальні варіанти тимчасового розміщення зібрані на платформі «Допомагай», де публікують перевірені оголошення від власників нерухомості.

Сервіс допомагає швидко знайти прихисток у місті, передмісті або інших регіонах. Частина пропозицій доступна також за межами України. Усі анкети проходять попередню перевірку, що підвищує довіру до розміщеної інформації.

Серед актуальних варіантів — приватний будинок у селі Бабаї поблизу обласного центру. Помешкання має дві кімнати, обладнану кухню та просторе подвір’я. Такий формат підходить для родин, а також для людей, які мають домашніх тварин.

Ще одна пропозиція розташована у межах міста, в районі Дерев’янка. Там доступна трикімнатна квартира з базовими зручностями. Оселитися можуть жінки, сім’ї з дітьми або власники улюбленців за попереднім погодженням із господарем.

Крім того, безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують і на Салтівському шосе. Там доступна двокімнатна квартира для жінки, яка за потреби зможе допомагати літній власниці у побуті.

Фахівці радять перед заселенням уточнювати умови проживання, наявність вільних місць і деталі безпосередньо у власників. База оголошень регулярно оновлюється, тому нові варіанти з’являються практично щодня.

Платформа й надалі розширює перелік доступних адрес, щоб якомога більше родин могли швидко знайти надійне місце для проживання.

Останні новини України:

