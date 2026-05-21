У травні, в той самий час, коли Україна знову отримувала болючі удари балістикою по мирних містах, коли рятувальники діставали людей з-під завалів, а волонтери щодня закривали збори на FPV-дрони, медицину та автівки для фронту — у Хорватії та Греції проходили чергові українські luxury-флотилії.

Одну з таких подорожей у Хорватії організовував проєкт One Life, іншу — у Греції проводив Norinohi Yacht. У соцмережах це подавалося як “ком’юніті однодумців”, “подорожі для своїх”, “свобода життя”, “нетворкінг” та “перезавантаження”. Але для великої частини українського суспільства це виглядало зовсім інакше — як черговий “пир під час чуми”, де війна стала лише фоном для красивого lifestyle-контенту.



Сьогодні назви One Life та Norinohi Yacht дедалі частіше обговорюються не лише у контексті яхтингу чи туризму, а й у контексті морального конфлікту всередині українського суспільства під час війни.





One Life у Хорватії: luxury-флотилія під час війни





Флотилія One Life проходила у Хорватії. Формат добре знайомий будь-кому, хто хоча б раз бачив сучасний Instagram luxury lifestyle: катамарани, заходи сонця, келихи просеко, вечірки у маринах, ресторани, купання у бухтах, брендовий одяг та постійний контент для соцмереж.





Учасники One Life публікували фото та відео з яхт, вечірок і морських переходів саме в той час, коли українські міста знову опинялися під ракетними атаками. І саме цей контраст викликав настільки сильну реакцію.











Тому що проблема не лише у самому відпочинку. Люди мають право жити, заробляти та навіть подорожувати під час війни. Але питання — у масштабі демонстративності та відчутті моменту.





Коли країна живе у стані виснаження, коли тисячі сімей втратили близьких, коли фронт щодня потребує грошей, а волонтерські збори закриваються буквально “по 20 гривень” — luxury-флотилія One Life у Хорватії починає виглядати не як просто відпочинок, а як символ відриву від реальності.

Norinohi Yacht у Греції: яхтовий lifestyle на фоні війни

Паралельно інший український проєкт — Norinohi Yacht — проводив свою флотилію у Греції.











Усе виглядало майже ідентично: дорогі катамарани, красиві бухти, вечері на яхтах, алкоголь, атмосфера “успішного життя”, stories та reels під музику і заходи сонця.

Norinohi Yacht давно позиціонує себе як “не просто яхтинг”, а стиль життя та “спільнота людей свободи”. Але саме під час війни подібний контент починає сприйматися зовсім інакше.





Бо для українців, які живуть між сиренами, похоронами та новинами з фронту, luxury-контент від Norinohi Yacht у Греції виглядає як існування у паралельному світі.



Особливо цинічно це виглядає на фоні того, що значна частина українського суспільства буквально виживає. Хтось збирає останні гроші на лікування після фронту. Хтось втратив дім. Хтось роками не бачив моря через службу або евакуацію. А в цей самий момент у соцмережах з’являються картинки “успішного українського життя” від One Life та Norinohi Yacht.

У кожній флотилії — приблизно 10 катамаранів. Середня ціна одного човна — близько 8 тисяч євро на тиждень. Але це лише базова оренда.

Якщо додати авіаперельоти, марини, ресторани, алкоголь, вечірки, трансфери та інші супутні витрати, то один такий яхтовий тиждень обходиться приблизно у 150 тисяч євро на флот.

150 тисяч євро — це десятки FPV-дронів, автомобілі для евакуації, тепловізори, системи РЕБ або забезпечення окремого підрозділу на тижні бойової роботи.

Саме тому суспільство так гостро реагує на One Life та Norinohi Yacht. Не через сам факт яхтингу, а через моральний контраст.

Luxury-біженство як нова реальність

За останні роки сформувався цілий прошарок українського “лакшері-біженства” — людей, які адаптувалися до війни так, щоб вона не заважала комфортному життю.

Для когось війна стала щоденним ризиком смерті. Для когось — постійними зборами та волонтерством. А для когось — просто новим фоном для lifestyle-контенту.

Саме тому One Life та Norinohi Yacht стали символами значно більшої проблеми, ніж просто яхтові тури у Хорватії та Греції.

Йдеться про моральний розрив між фронтом та частиною українського суспільства, яка поступово почала жити так, ніби війна — це проблема когось іншого.

Чому це викликає настільки сильну реакцію

Українців дратує не сам факт успіху чи грошей. Українців дратує показність.

Коли на фоні щоденних похоронів та ударів по Києву, Харкову, Одесі чи Дніпру у стрічці з’являються:

келихи просеко;

червона ікра на палубі;

брендові луки;

танці у маринах;

luxury-вечірки від One Life;

“атмосфера свободи” від Norinohi Yacht.

Усе це починає сприйматися як моральна глухота.

Особливо тому, що є й зовсім інший український яхтинг.

Є люди, які використовують море та яхти для реабілітації ветеранів. Є благодійні виходи у море для військових після фронту. Є чартери, під час яких організовують збори для армії. Є яхтсмени, які реально допомагають країні.

І на цьому фоні One Life та Norinohi Yacht виглядають як демонстрація зовсім іншої філософії — “жити красиво попри все”.

Війна як тест на внутрішню етику

Війна дуже чітко проявляє людей.

Вона показує не лише героїв, а й рівень внутрішньої етики кожного. Хтось у час катастрофи намагається бути корисним країні. Хтось бере на себе відповідальність. Хтось волонтерить, донатить або допомагає військовим.

А хтось просто вчиться красиво співіснувати з трагедією.

І саме тому історії навколо One Life та Norinohi Yacht викликають настільки сильну реакцію. Тому що це вже не просто яхтові тури у Хорватії чи Греції. Це символ нового соціального розриву всередині українського суспільства.

Поки одні українці живуть між фронтом та похоронами — інші будують навколо війни нову luxury-естетику.

І головне питання тут навіть не у грошах.

Головне питання — чи має суспільство право ставити моральні питання тим, хто демонстративно живе “найкраще життя” у момент, коли країна проходить через одну з найстрашніших трагедій у своїй сучасній історії.