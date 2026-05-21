Економіст Ерік Найман пояснив, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна не закінчилася підписанням договорів, тому що Китай хоче надто багато, а США вирішили почекати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, очевидно, Трамп і Сі Цзіньпін на зустрічі нічого серйозного не підписали, не виключено секретного протоколу, але ознак поки немає, очевидно, наступна зустріч буде у вересні, потім, можливо, і в грудні, а поки що вестимуть переговори робочі групи. Взагалі, міркує він, треба розуміти, як китайці ведуть переговори: спочатку пригощають і розважають, а потім в останню хвилину підсовують договір, і якщо підписуєш його, відразу програєш, адже він тобі невигідний.

«Тому не було спільного комюніке, спільного виступу, нічого спільного. Для мене це індикатор, що нічого серйозного не було підписано. Американці розуміють ситуацію в китайській економіці і вважають, що можна не поспішати. Питання – на кого працює час», – стверджує Ерік Найман.

Як пояснює експерт, Китаю складніше через війну в Ірані, якщо вона продовжуватиметься, тому що Китай купує в Ірану ресурси, США ж нічого в Ірану не купують, вони дозволили тридцяти китайським танкерам вийти з Ормузької протоки, очевидно, взявши оплату рідкісноземельними металами.

«Тому час проти Китаю. У Китаї наростає депресія, у Китаї наростає демографічна криза, у Китаї наростає боргова криза. Китаю більше потрібне відкриття Ормузької протоки та припинення війни в Ірані, ніж США. Тому йде обмін реверансами. Це приблизно як із росією. Свого часу було обрано тактику задушення російської економіки, зараз така сама тактика щодо китайської економіки», – стверджує Ерік Найман.

