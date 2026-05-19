Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що ЗСУ фактично зірвали весняний наступ рф, а російські воєнкори закликають або до мобілізації, або до миру, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Сили оборони взяли під контроль ключові локації в Степногірську Запорізької області. За цей населений пункт, розповідає він, йшла вперта боротьба, не один тиждень росіяни намагалися підготувати плацдарми для подальшого прориву, але наші штурмовики провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів.

«Це дійсно важлива новина. До речі, якщо ми вже говоримо про фронт, то російські воєнкори починають говорити, що рф потрібно оголошувати загальну мобілізацію або дійсно рухатися до мирних домовленостей, що за таких умов війну потрібно зупиняти, адже рф не може досягти результатів. Уже це визнають навіть російські воєнкори. Але, схоже, це не доходить путіну», – зауважує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, ЗСУ успішно зривають весняний наступ рф, завдаючи максимальних втрат противнику, це питання вже знято. А кремль тим часом, констатує він, розраховує, що США повернуться до своїх посередницьких зусиль і будуть тиснути на Україну, але ми демонструємо суб’єктність.

«Розрахунок кремля – що зрештою адміністрація Трампа має посилити тиск на Україну. І дійсно можна говорити про те, що найближчим часом такі впливи можуть посилюватися. Тобто тут ми теж не маємо плекати якихось зайвих ілюзій. Такі плани можуть бути, але чи змусять вони нас? Почекайте, ми маємо право бути почутими. Ми боремось за свою безпеку, свободу, за наше вільне, незалежне і суверенне майбутнє. Тому зупиніться і почуйте позицію України. Без цього нав'язати нам щось не вдасться. Але у кремлі продовжують думати так, незважаючи на те, що воєнкори закликають задуматися над тим, що відбувається», – підсумовує Олександр Мусієнко.

