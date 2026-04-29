Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується у сегменті бакалії та молочних товарів, де зміни вартості відбуваються поступово, але охоплюють одразу кілька базових позицій щоденного попиту, пише Politeka.net.

У категорії круп помітне зростання показує гречка. Середня ціна нині становить 75,05 грн за кілограм, тоді як у березні вона була на рівні 53,75 грн. За останній місяць відбулося суттєве підвищення, яке супроводжується різницею між торговими мережами: від нижчих значень в окремих супермаркетах до значно вищих пропозицій у інших.

Схожа динаміка спостерігається і в сегменті манної крупи «Хуторок». Середній показник наразі дорівнює 40,25 грн за 800 грамів, тоді як раніше він становив 37,74 грн. Коливання протягом місяця були нерівномірними: після короткого зростання ціна закріпилася на новому рівні.

У молочному секторі також зафіксовано підвищення. Масло «Селянське» 72,5% коштує в середньому 119,33 грн за 200 грамів проти 113,61 грн у березні. Розбіжності між магазинами залишаються помітними, однак загальний напрямок руху цін однаковий.

Додатково зростає вартість і вершків, і кефіру, що формує загальну тенденцію подорожчання базового набору продуктів. У сукупності такі зміни впливають на структуру витрат домогосподарств.

На цьому тлі подорожчання продуктів у Чернігівській області стає стабільним трендом, який охоплює як бакалію, так і молочну продукцію, поступово змінюючи цінові орієнтири ринку.

Останні коливання цін свідчать, що ринок залишається нестабільним і найближчим часом різких змін у вартості основних продуктів виключати не варто.

