Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется в сегменте бакалеи и молочных товаров, где изменения стоимости происходят постепенно, но охватывают сразу несколько базовых позиций повседневного спроса, пишет Politeka.net.

В категории круп заметный рост показывает гречка. Средняя цена составляет 75,05 грн за килограмм, тогда как в марте она была на уровне 53,75 грн. За последний месяц произошло существенное повышение, сопровождающееся разницей между торговыми сетями: от низших значений в отдельных супермаркетах до более высоких предложений у других.

Похожая динамика наблюдается и в сегменте манной крупы «Хуторок». Средний показатель равняется 40,25 грн за 800 граммов, тогда как раньше он составлял 37,74 грн. Колебания за месяц были неравномерными: после короткого роста цена закрепилась на новом уровне.

В молочном секторе также зафиксировано повышение. Масло «Крестьянское» 72,5% стоит в среднем 119,33 грн за 200 граммов против 113,61 грн в марте. Разногласия между магазинами остаются заметными, однако общее направление движения цен одинаковое.

Дополнительно растет стоимость и сливок, и кефира, что формирует общую тенденцию удорожания базового набора продуктов. В совокупности такие конфигурации влияют на структуру издержек домохозяйств.

На этом фоне подорожание продуктов в Черниговской области становится стабильным трендом, охватывающим как бакалею, так и молочную продукцию, постепенно меняя ценовые ориентиры рынка.

Последние колебания цен свидетельствуют о том, что рынок остается нестабильным и в ближайшее время резких изменений в стоимости основных продуктов исключать не стоит.

