Дефіцит продуктів в Харківській області посилюється на тлі складної посівної кампанії 2026 року в Куп’янському районі, де аграрії працюють у прифронтових умовах і на замінованих територіях, повідомляє Politeka.

У громадах району — Шевченківській, Великобурлуцькій та Вільхуватській — уже стартували роботи з внесення добрив, а частина господарств перейшла до сівби. Водночас темпи залежать від безпекової ситуації та доступності полів для техніки.

У районній військовій адміністрації зазначають, що за найменшої можливості фермери одразу виходять у поля. Навіть у громадах, які регулярно зазнають обстрілів, аграрний процес не зупиняється повністю.

Найбільш напружена ситуація зберігається у Курилівській, Кіндрашівській, Дворічанській, Петропавлівській та Куп’янській громадах. Частина з них розташована фактично на лінії зіткнення, що ускладнює будь-які польові роботи.

У цих районах господарства втратили техніку, а частина складів і виробничих об’єктів зруйнована. Окремо фіксується відсутність жодного збереженого елеватора, що ускладнює зберігання врожаю.

Ситуацію додатково ускладнює окупація 60 населених пунктів, а також відсутність стабільного зв’язку з частиною фермерів, що впливає на координацію робіт.

Аграрії ухвалюють рішення самостійно — сіяти чи утриматися від робіт. Через це прогнозування обсягів оброблених площ залишається складним.

Усі землі району продовжують вважатися потенційно небезпечними через мінування та регулярні обстріли. З 2023 року території, розташовані ближче ніж за 20 кілометрів до лінії бойових дій, не включаються до планового розмінування.

Втім, у разі виявлення боєприпасів або уламків збитих дронів саперні підрозділи виїжджають за окремими зверненнями аграріїв.

Попри ризики, фермери продовжують роботу. Деякі господарства навіть раніше виходили на поля поблизу позицій противника, однак нині умови стали значно складнішими через втрати та небезпеку.

У районі функціонує близько 60 агропідприємств, більшість із яких — невеликі фермерські господарства. Частина з них не встигла підготувати ґрунт ще восени, що додатково ускладнило старт весняної кампанії.

Окремим викликом стала зміна правил бронювання працівників агросектору. Тепер для отримання відповідного статусу необхідно обробляти щонайменше 1000 гектарів, тоді як раніше достатньо було 500. Це спричинило нестачу кадрів у найактивніший період робіт.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Харківській області може зберігатися, оскільки обсяги виробництва напряму залежать від можливостей аграріїв у зоні підвищеної небезпеки.

