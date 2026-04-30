Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области с 1 мая может стать частью более широкого пересмотра энергетической политики после завершения регуляторных ограничений.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области с 1 мая официально не подтверждено, однако тема стоимости энергоресурса остается в центре правительственных и экспертных обсуждений, сообщает Politeka.

По состоянию на апрель большинство бытовых потребителей, получающих поставки через «Нефтегаз Украины», платят 7,96 грн за кубометр в пределах действующего тарифного плана «Фиксированный». Его действие завершается 30 апреля, после чего дальнейшие условия снабжения пока не обнародованы.

Правительственные представители указывают на вероятность сохранения текущего уровня цены в ближайшей перспективе. В то же время, в среднесрочном периоде возможный пересмотр стоимости рассматривается как один из сценариев из-за экономических факторов и внешних рекомендаций.

Аналитические оценки свидетельствуют о том, что подготовка расчетов уже продолжается. Речь не об окончательном решении, а о формировании базовых параметров, которые могут повлиять на будущий тарифный уровень.

Отдельное внимание уделяется платежеспособности населения. Такой подход объясняют необходимостью избежать резкого роста долговой нагрузки за коммунальные услуги при резком подорожании.

В дискуссиях также фигурирует позиция международных финансовых партнеров, в частности МВФ, который неоднократно отмечал постепенное переход к рыночному формированию энергетических цен.

В то же время, на уровне правительства подчеркивают важность стабильности для домохозяйств. Ранее отмечалось, что фиксированная цена газа рассматривается как элемент социальной поддержки в условиях текущей экономической ситуации.

Окончательные решения по корректировке стоимости с 1 мая еще не объявлены, однако экспертная среда не исключает, что повышение тарифов на газ в Днепропетровской области с 1 мая может стать частью более широкого пересмотра энергетической политики после завершения регуляторных ограничений.

