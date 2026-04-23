У Луцьку зафіксовано подорожчання проїзду, яке зачепило не лише базову вартість поїздки, а й додаткові витрати при оплаті банківською карткою.

Подорожчання проїзду в Луцьку стало помітним для пасажирів міського електротранспорту після оновлення умов безготівкової оплати, повідомляє Politeka.

Йдеться про зміну розміру комісії, яка додається до кожної транзакції при розрахунку за квиток карткою.

У міській владі пояснюють, що такі зміни напряму пов’язані з тарифною політикою фінансових установ, які обслуговують платежі у транспорті, а також із загальною вартістю банківських операцій.

Наразі розмір комісії становить близько 3% від суми поїздки. Якщо врахувати чинний тариф у тролейбусах на рівні 12 грн, додаткові витрати для пасажира складають приблизно 36 копійок за одну поїздку.

Хоча сума здається невеликою, для тих, хто користується транспортом щодня, вона поступово впливає на загальні витрати на пересування містом.

У міській раді також наголошують, що кінцевий розмір комісії не є фіксованим, оскільки залежить від банку, карткою якого здійснюється оплата.

Таке подорожчання проїзду в Луцьку відбувається на фоні загального перегляду вартості транспортних послуг у місті. Раніше, починаючи з 17 квітня, вже було змінено базовий тариф на квиток у тролейбусах.

До цього він становив 8 грн і залишався незмінним з 2023 року, що також впливало на тривале збереження старих умов розрахунку.

Після підвищення тарифу автоматично змінилася і сума комісії за безготівкову оплату, яка раніше була меншою та становила близько 25 копійок.

Міські посадовці пояснюють, що рішення про подорожчання проїзду в Луцьку було ухвалене через низку економічних чинників.

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Волинській області: як українцям оформити пільгу та на що звернути увагу

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: для кого змінили розцінки.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: які ціни діятимуть з березня.