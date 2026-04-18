В Рівненській області відбулося подорожчання проїзду на приміських та міжміських маршрутах, повідомляє Politeka.

Причиною стали стрімке збільшення цін на пальне та зростання витрат на експлуатацію транспорту.

Начальник обласного управління інфраструктури та промисловості Федір Мисюра повідомив, що лише за останні два тижні літр бензину та дизельного пального подорожчав на 25 гривень. Через це деякі рейси стали економічно невигідними.

За словами посадовця, тарифи зростуть із 2,25 грн до 2,80 грн за кілометр. Підвищення відбуватиметься поступово на всіх напрямках області, щоб забезпечити стабільність перевезень.

У профільному управлінні наголошують, що без підвищення ставок частина маршрутів може припинити роботу, що призведе до скорочення сполучень між населеними пунктами. Нові ціни дозволять уникнути масових скасувань та зберегти регулярність рейсів.

Перевізники закликають пасажирів враховувати зміну вартості під час планування поїздок та перевіряти актуальні тарифи на офіційних сайтах компаній.

Таким чином, подорожчання проїзду в Рівненській області є необхідним кроком для підтримки безперебійного функціонування транспорту та економічної стабільності регіону. Пасажирам радять планувати маршрути заздалегідь і стежити за оновленнями розкладів, щоб уникнути непорозумінь та додаткових витрат під час поїздок.

Крім того, в Рівненській області підвищення цін торкнулося й комунальних послуг.

Мешканцям рекомендують планувати витрати заздалегідь і враховувати зміни у тарифах, щоб пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для сімейного бюджету.

