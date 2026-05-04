Графики отключения света в Кировоградской области на 5 мая будут продолжаться из-за работ, проводимых энергетиками в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Украинцам заранее подготовили детальные графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 5 мая. Это позволяет жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.

С 08:00-20:00 часы будут выключать электричество в населенном пункте Олександрия. Обесточение будет продолжаться только в домах, которые находятся по следующим адресам:

Абрыкосова — 6

Барвинкова — 20–21, 23, 25

Васыля Сухомлынського — 7, 7А, 9, 11, 22, 24, 26

Грыгория Логвына — 69

Дмытра Яворныцького — 1

Ивана Головка пров. — 1–10, 12, 14

Мыру — 85

Нагорна — 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82–83, 85, 87, 89, 95–103, 105, 113, 115, 117, 119, 123, 125

Поштовый пров. — 3–4

Флотська — 10, 12, 18, 20, 22–24

С 09:00 до 23:00 дополнительные отключения света в Кировоградской области охватят Олександрию. Почти весь день не будет электричества на улицах:

Кадастровый номер — 67

Корыстивське шосе — 2, 2А, 2В, 4

Степовый пров. — 1–2, 4, 26

С 09:00 до 20:00 будут длиться дополнительные графики отключения электричества в селе Веселе. Обесточенными будут оставаться следующие улицы:

Абрыкосова — 1, 3, 5, 7–14

Затышна — 1А, 2–8, 10–13

Зоряна — 1–11, 13

Леси Украинкы — 8–10, 12–14, 16–19

Мырна — 1–2, 4–5, 7–8, 10–15

Першотравнева — 1–7

Польова — 1, 3–4

Садова — 23–24

С 09:00–17:00 часы будут продолжаться дополнительные обесточивания в населенном пункте Щаслыве, но только на следующих улицах:

Мыру — 1–5, 7, 9–14, 16, 18

Незалежна — 1–2, 4, 6

Польова — 2, 5, 7–10, 12, 15–16, 18, 20, 22–24, 26, 26А, 28–31, 33, 35, 39, 41, 43.

