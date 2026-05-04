Графики отключения света в Кировоградской области на 5 мая будут продолжаться из-за работ, проводимых энергетиками в электросетях, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
Украинцам заранее подготовили детальные графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 5 мая. Это позволяет жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.
С 08:00-20:00 часы будут выключать электричество в населенном пункте Олександрия. Обесточение будет продолжаться только в домах, которые находятся по следующим адресам:
- Абрыкосова — 6
- Барвинкова — 20–21, 23, 25
- Васыля Сухомлынського — 7, 7А, 9, 11, 22, 24, 26
- Грыгория Логвына — 69
- Дмытра Яворныцького — 1
- Ивана Головка пров. — 1–10, 12, 14
- Мыру — 85
- Нагорна — 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82–83, 85, 87, 89, 95–103, 105, 113, 115, 117, 119, 123, 125
- Поштовый пров. — 3–4
- Флотська — 10, 12, 18, 20, 22–24
С 09:00 до 23:00 дополнительные отключения света в Кировоградской области охватят Олександрию. Почти весь день не будет электричества на улицах:
- Кадастровый номер — 67
- Корыстивське шосе — 2, 2А, 2В, 4
- Степовый пров. — 1–2, 4, 26
С 09:00 до 20:00 будут длиться дополнительные графики отключения электричества в селе Веселе. Обесточенными будут оставаться следующие улицы:
- Абрыкосова — 1, 3, 5, 7–14
- Затышна — 1А, 2–8, 10–13
- Зоряна — 1–11, 13
- Леси Украинкы — 8–10, 12–14, 16–19
- Мырна — 1–2, 4–5, 7–8, 10–15
- Першотравнева — 1–7
- Польова — 1, 3–4
- Садова — 23–24
С 09:00–17:00 часы будут продолжаться дополнительные обесточивания в населенном пункте Щаслыве, но только на следующих улицах:
- Мыру — 1–5, 7, 9–14, 16, 18
- Незалежна — 1–2, 4, 6
- Польова — 2, 5, 7–10, 12, 15–16, 18, 20, 22–24, 26, 26А, 28–31, 33, 35, 39, 41, 43.
