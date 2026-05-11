У центрі надається широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтаві, спрямованих на комплексну підтримку бенефіціарів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у вигляді безкоштовних послуг, що вкрай важливі для людей поважного віку, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

За підтримки міжнародних партнерів — Карітас Люксембург та Карітас Австрія — благодійна організація Карітас Полтава відкрила у Полтаві сучасний соціально-реабілітаційний центр для людей похилого віку. Його відвідувачами можуть стати як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи віком від 60 років (пенсіонери).

Новий простір покликаний не лише забезпечити базові потреби літніх людей, а й створити умови для їхньої активної участі у суспільному житті, підтримки здоров’я та емоційного стану. У центрі надається широкий спектр безкоштовних послуг, спрямованих на комплексну підтримку бенефіціарів.

Зокрема, відвідувачі можуть скористатися первинним медичним моніторингом, який включає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації та проведення кардіограми. Окремий напрям роботи — фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та відвідування соляної кімнати.

Важливу роль відіграє і фізична активність: у центрі проводяться заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на підтримку рухливості та уповільнення вікових змін. Не менш значущою є психологічна підтримка — організовано як групові тренінги, так і індивідуальні консультації з фахівцями.

Для розвитку творчого потенціалу та соціальної взаємодії діють заняття з арттерапії, включаючи глинотерапію, малювання та декоративний розпис. Також функціонують різноманітні клуби за інтересами: читацькі та кіноклуби, музичні гуртки, танцювальні заняття, а також майстерні з рукоділля й кулінарії.

Окремою складовою гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Полтаві є гаряче харчування. Відвідувачі центру мають можливість отримувати збалансовані обіди, які готують соціальні працівниці організації.

Центр працює за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Прийом відвідувачів здійснюється щоденно з 09:00 до 17:00.

