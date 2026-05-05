З 1 червня у місті відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві, що стосується оновлення вартості вивезення побутових відходів для різних категорій споживачів, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Підставами стали зміни у чинному законодавстві, а також зростання витрат, які не дозволяють підприємству працювати за попередніми розрахунками.

Оновлені щомісячні нарахування виглядатимуть так. Для мешканців багатоквартирних будинків у межах Полтави встановлено суму 47,63 гривні. Для приватного сектору міста показник визначено на рівні 53,57 гривні.

У старостинських округах громади застосовуватимуться інші значення: 49,11 гривні для багатоквартирного житла та 47,25 гривні для приватних домоволодінь. Окремо додається абонентська плата, яка становить 7,20 гривні щомісяця.

Представники міської влади пояснюють, що коригування пов’язане з економічними факторами, а також необхідністю приведення тарифної політики у відповідність до реальних витрат. Зміни охоплюють як міську територію, так і старостати, де структура витрат має свої особливості.

У результаті оновлення система розрахунків стане більш узгодженою з фактичними витратами підприємства, що надає послугу. Зміни набудуть чинності з початку літа і торкнуться всіх категорій споживачів без винятку.

Подальші рішення щодо вартості послуг у сфері благоустрою можуть впливати на загальне підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві залежно від економічних умов.

Крім того, у Полтаві також відбулося подорожчання проїзду.

Згідно з новими умовами, вартість квитка у тролейбусах та комунальних автобусах становить 20 гривень. Найбільше зростання відчули пасажири маршруток, де ціна поїздки піднялася до 25 гривень.

