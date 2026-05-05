Дальнейшие решения о стоимости услуг в сфере благоустройства могут влиять на повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве в зависимости от экономических условий.

С 1 июня в городе состоится повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве, что касается обновления стоимости вывоза бытовых отходов для разных категорий потребителей, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Основанием стали изменения в действующем законодательстве, а также рост расходов, не позволяющих предприятию работать по предварительным расчетам.

Обновленные ежемесячные начисления будут выглядеть следующим образом. Для жителей многоквартирных домов в пределах Полтавы установлена ​​сумма 47,63 гривны. Для частного сектора города показатель определен на уровне 53,57 грн.

В старостинских округах общины будут применяться другие значения: 49,11 грн для многоквартирного жилья и 47,25 грн для частных домовладений. Отдельно добавляется абонентская плата, которая составляет 7,20 грн ежемесячно.

Представители городских властей объясняют, что корректировка связана с экономическими факторами, а также необходимостью приведения тарифной политики в соответствие с реальными затратами. Изменения охватывают как городскую территорию, так и старостаты, где структура расходов имеет свои особенности.

В результате обновления система расчетов станет более согласованной с фактическими затратами предоставляющего услугу предприятия. Изменения вступят в силу с начала лета и коснутся всех категорий потребителей без исключения.

Кроме того, в Полтаве также произошло подорожание проезда.

Согласно новым условиям стоимость билета в троллейбусах и коммунальных автобусах составляет 20 гривен. Наибольший рост ощутили пассажиры маршруток, где цена поездки поднялась до 25 гривен.

